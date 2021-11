O Real Madrid foi a Granada alcançar uma vitória categórica por 4-1, o mesmo resultado da época passada, que lhe permite chegar ao topo da classificação, destacado, em jogo da 13.ª jornada da liga espanhola. A equipa de Carlo Ancelotti fez valer a superioridade das suas individualidades para golear um adversário que acabou o jogo reduzido a dez e sem o treinador no banco.

Uma goleada que começou a ganhar forma ao minuto 19, na sequência de um bom passe de Toni Kroos a lançar Asensio que, com uma boa receção, destacou-se à entrada da área e bateu Maximiano pela primeira vez. Seis minutos depois, canto de Kroos e desvio de Nacho ao primeiro poste e estava feito o segundo.

O Granada ainda reagiu e reduziu a diferença, aos 34 minutos, num pontapé feliz de Luiz Suárez que sofreu um desvio e traiu Courtois que ficou preso ao relvado. Um golo que voltou a abrir o jogo e, sobretudo o resultado.

No entanto, as dúvidas foram dissipadas no início da segunda parte, com o Granada à procura do empate e os merengues a responderem com o melhor lance de toda a partida. Uma transição rápida, sempre ao primeiro toque, com Benzema a combinar com Casemiro, a arrancar, para receber mais à frente e abrir na esquerda para Modric que serviu Vinícius Junior para o terceiro golo dos visitantes. Uma ode ao futebol coletivo.

Ainda havia muito jogo pela frente, mas uma entrada de Monchu em carrinho sobre Vinicius, aos 67 minutos, valeu um cartão vermelho direto ao jogador do Granada e, logo a seguir, também ao treinador Robert Moreno, por protestos.

Em vantagem numérica, o Real Madrid ainda marcou mais um golo, aos 76 minutos, com Casemiro a destacar Mendy que marcou o seu primeiro golo da temporada.

Com este triunfo o Real Madrid destaca-se no topo da classificação, com mais dois pontos do que o Sevilha e Real Sociedad. Os bascos jogam ainda este domingo, em casa, frente ao Valencia, mas têm mais um jogo realizado do que a equipa de Ancelotti.

IMAGENS ELEVEN SPORTS