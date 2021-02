Impedido de perder pontos depois da vitória do líder At. Madrid e do Barcelona, terceiro classificado, o Real Madrid recebeu e venceu o Valência por 2-0, num jogo que dominou por completo.

Num dia especial para Ferro, defesa-central emprestado pelo Benfica que se estreou no clube che, a equipa da comunidade valenciana iniciou o jogo com outros dois portugueses no onze: Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

A vitória do Real Madrid começou a ser construída logo aos 12m, com um golaço de Benzema, com um remate à entrada da área.

O segundo golo chegou perto do intervalo, com Kroos a concluir uma grande jogada coletiva dos merengues, aos 42m.

Na segunda parte manteve-se o domínio do Real Madrid, mas o melhor que a equipa de Zidane conseguiu foi marcar por Mendy um golo que foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo.

Com este resultado, o Real Madrid volta a isolar-se no segundo lugar, com 49 pontos, com menos pontos do que o At. Madrid – que tem menos dois jogos -, mas mais três do que o Barça.