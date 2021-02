Desde 2020 que a Real Sociedad não conhecia o sabor da vitória, algo que provou pela primeira vez no novo ano neste sábado, ao golear em casa o Cádiz por 4-1.

Mikel Oyarzabal inaugurou o marcador aos 26 minutos com penálti cobrado ao estilo de Bruno Fernandes, mas com o pé esquerdo, e bisou pouco depois.

Na segunda parte, Alexander Isak não quis ficar atrás do companheiro de equipa e marcou, também ele, dois golos: aos 54m e 59 minutos.

O melhor que o Cádiz conseguiu foi reduzir pouco depois da hora de jogo por intermédio de Jairo Izquierdo.

Apesar dos maus resultados recentes, a Real Sociedad segue no sexto lugar da Liga espanhola com 35 pontos, menos um do que o Villarreal. O Cádiz é 13.º com 24 pontos.