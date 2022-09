O Real Madrid levou a melhor sobre o vizinho Atlético Madrid no jogo grande da 6.ª jornada da Liga espanhola.

No Metropolitano, casa do rival, os merengues impuseram-se por 2-1 e mantiveram o percurso imaculado no campeonato e na época: somam agora oito vitórias em oito jogos, seis delas na LaLiga, que lideram de forma isolada.

João Félix foi titular nos colchoneros e acabou por ser um dos primeiros a deixar o terreno de jogo pouco depois da hora de jogo: foi direto para os balneários e regressou minutos depois com gelo na coxa direita. Griezmann, que foi sempre suplente utilizado até à noite deste domingo na presente temporada, surgiu no onze, tendo alinhado os 90 minutos, mas pouco conseguiu fazer para evitar a derrota.

O triunfo dos merengues, esse, foi sustentado pela eficácia na primeira parte. A equipa de Ancelotti conseguiu concretizar quase todas as poucas ocasiões de golo que teve e foi por isso que chegou ao intervalo a vencer por 2-0.

Rodrygo inaugurou o marcador aos 18 minutos e celebrou com Vinícius Júnior com passos de dança bem junto aos adeptos colchoneros, que fizeram chover objetos no relvado do Metropolitano.

Aos 36 minutos, Modric lançou Vinícius, que rematou ao poste direito, mas Valverde aproveitou a recarga para marcar pelo terceiro jogo consecutivo.

O melhor que o Atlético conseguiu foi reduzir aos 83 minutos por Mario Hermoso, que marcou com o ombro após uma saída em falso de Courtois. Hermoso, que já tinha marcado ao FC Porto na Champions, acabou por ser expulso pouco depois por acumulação de amarelos após empurrar um adversário e a reação colchonera ficou irremediavelmente condicionada.

O Real Madrid tem agora 18 pontos na Liga espanhola, mais oito do que o Atlético, que está no 7.º posto.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN