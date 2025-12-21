Espanha
VÍDEO: Renato Veiga expulso com vermelho direto após uma rasteira a Yamal
Defesa internacional português saiu do terreno de jogo a cinco minutos do intervalo
O dia não correu bem a Renato Veiga. Este domingo, no encontro frente ao Barcelona, o defesa central viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada dura sobre Lamine Yamal.
O relógio marcava 39 minutos e o submarino amarelo já perdia por 1-0 após uma grande penalidade convertida por Raphinha, quando a tarefa ficou ainda mais difícil com a expulsão de Renato Veiga.
Veja aqui o lance:
