O dia não correu bem a Renato Veiga. Este domingo, no encontro frente ao Barcelona, o defesa central viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada dura sobre Lamine Yamal.

O relógio marcava 39 minutos e o submarino amarelo já perdia por 1-0 após uma grande penalidade convertida por Raphinha, quando a tarefa ficou ainda mais difícil com a expulsão de Renato Veiga.

Veja aqui o lance: