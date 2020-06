Alexis Sánchez não conseguiu impor-se no Manchester United, depois de ter sido contratado a peso de ouro ao Arsenal. Foi cedido esta época ao Inter Milão, mas também está com dificuldades em adaptar-se à Série A, começando a maior parte dos jogos no banco de suplentes. Neste cenário, Ronaldo Nazário, proprietário do Valladolid, abriu as portas do clube espanhol ao internacional chileno.

«O Alexis Sánchez triunfou em todos os clubes onde jogou, é um jogador com muitíssima qualidade e, se não triunfar no Inter, temos aqui as portas abertas no Valladolid para eu ele venha e se junte a nós», anunciou o antigo internacional brasileiro, em conferência de imprensa, com um sorriso nos lábios.

Alexis Sánchez, formado no Cobreloa, teve uma carreira ascendente, passando sucessivamente pelo Colo-Colo, River Plate, Udinese, Barcelona e Arsenal, antes de chegar a Old Trafford.