O Atlético Madrid vai de mal a pior e nesta quarta-feira perdeu fora com o Maiorca por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado kosovar Muriqi apontou o único golo, na recarga a uma defesa incompleta de Jan Oblak.

O Atlético, que não pôde contar com João Félix, a cumprir castigo, andou quase todo o jogo a correr atrás do prejuízo, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA

Este foi o quinto jogo seguido sem vencer para a equipa de Diego Simeone, que está no 6.º lugar da Liga espanhola e foi ultrapassada também nesta quarta-feira pela Real Sociedad, que venceu fora em Sevilha por 2-1 num jogo em que a equipa da Andaluzia teve dois jogadores expulsos num espaço de seis minutos: primeiro foi Rakitic (28m) e depois Nianzou. Antes, os bascos já tinham marcado por intermédio de Sorloth aos 20m e Berais Méndez, aos 36m, dobrou a vantagem dos visitantes.

A realizar um campeonato para esquecer, o melhor que o Sevilha conseguiu foi reduzir por Rafa Mir a passe do ex-portistas Alex Teles e... evitar males maiores.

OUTROS RESULTADOS:

Almería-Getafe, 1-0

Espanhol-Villarreal, 0-1