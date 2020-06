O Barcelona venceu fora o Maiorca por 4-0 no regresso à competição após mais de três meses.

A equipa catalã começou a construir o triunfo logo aos 64 segundos, quando Arturo Vidal inaugurou o marcador com o segundo golo mais prematuro desta edição da Liga espanhola.

Apesar da boa réplica do Maiorca, que dividiu o hoje com o campeão espanhol e até chegou ao intervalo com 50 por cento de posse de bola, foi o Barcelona quem voltou a marcar. O 2-0 chegou aos 37 minutos e teve a assinatura do dinamarquês Braithwaite, que se estreou a marcar pelos blangrana após ser servido por Messi de cabeça.

Na segunda parte, o Barcelona teve oportunidades para dilatar a vantagem, mas o Maiorca também podia ter voltado a baralhar as contas do jogo até haver novamente golos.

Antes do 3-0, assinado por Jordi Alba aos 79 minutos com nova assistência de Messi, Nélson Semedo, que treinou à parte durante a semana após ter participado numa festa com 20 pessoas, foi lançado em campo na etapa complementar e Luis Suárez, operado em janeiro a uma lesão que o impediria de voltar a jogar esta época, também voltou à competição, saltando igualmente do banco.

Lionel Messi não terminaria o jogo sem apontar o golo da praxe: em tempo de compensação, marcou de pé direito e deu contornos de goleada ao triunfo blaugrana.

Com este resultado, o Barcelona amplia para cinco os pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga neste domingo.