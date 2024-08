Aos 32 anos, 18 depois de ter chegado ao Barcelona, Sergi Roberto terminou a ligação ao clube blaugrana e teve direito a uma despedida à altura.

Num evento que contou com a presença do presidente do clube, Joan Laporta, jogadores, ex-jogadores, familiares e jornalistas, o jogador não conseguiu conter as lágrimas enquanto lia um discurso no qual passou em revista uma vida ligada aos catalães.

Na plateia estavam também Carles Puyol e Xavi Hernández, ex-companheiro e, nas últimas duas épocas, treinador de Sergi Roberto no Barça.

«Nos últimos anos vi lendas do clube e amigos dizerem adeus. Hoje é a minha vez. Cumpri o meu sonho de me tornar jogador do Barcelona. (...) Celebrarei cada título e vitória como um culé», disse emocionado.

«Vou viver uma experiência nova noutro clube e noutra cidade. Saio muito feliz, orgulhoso. Dei o meu melhor pelo Barcelona, o clube da minha vida», acrescentou, referindo-se também à mãe, que morreu em 2019, vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA). «Apesar de já não estares comigo, foste tu quem me deu forças para seguir em frente nos momentos mais difíceis. Estou certo de que estarias muito orgulhosa da carreira que fiz no Barcelona.»

Em 14 temporadas na equipa principal culé, desde a estreia com Pep Guardiola, Sergi Roberto ajudou a conquistar 20 títulos