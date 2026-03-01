Não houve vencedor do 141.º dérbi de Sevilha depois de Betis e Sevilha empatarem 2-2, numa partida a contar para a 26.ª jornada do campeonato espanhol.

A jogar em casa, os «verde e brancos» entraram melhor na partida e chegaram à vantagem com um grande gesto técnico de Anthony (16m). A bola sobrou para o brasileiro que finalizou de pontapé de bicicleta e soltou a festa na Cartuja.

Fábio Cardoso, ex-FC Porto não saiu do banco do Sevilha e antes do intervalo, viu o Betis dilatar a vantagem no marcador. Ezzalzouli serviu com classe Fidalgo (37m) que marcou o primeiro golo ao serviço do Betis.

Na segunda parte a formação visitante reagiu. Alexis Sanchez (62m) correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Oso, com um grande cabeceamento, e reduziu a diferença.

No entanto, o resultado só ficou fechado perto do final da partida. Sow deixou a bola para Isaac Romero que rematou forte em arco para o fundo das redes, soltando a festa do Sevilha.

Logo a seguir o Betis ainda reagiu por intermédio de Ezzalzouli, mas o remate do avançado marroquino embateu em cheio no poste esquerdo, deixando Vlachodimos (ex-Benfica) pregado no relvado.

O encontro terminou mesmo empatado e com este resultado o Betis fica na quinta posição, com 43 pontos, mais 13 que os rivais Sevilha, no 11.º lugar.

De recordar, nas outras partidas do dia, o Elche de André Silva também empatou a duas bolas frente ao Espanhol de Barcelona, já o Valencia bateu o Osasuna com um golo de grande penalidade (1-0).