O Sevilha de Julen Lopetegui somou neste sábado a quarta vitória consecutiva para a Liga espanhola, ao vencer em casa o Getafe por 3-0.

O resultado foi construído na segunda parte, já depois da expulsão de Djené, que deixou a equipa de Madrid reduzida a dez aos 54 minutos.

Ao minuto 67, Munir El Haddadi inaugurou o marcador, mas só nos minutos finais é que o conjunto andaluz pôde respirar de alívio.

Papu Gómez fez o 2-0 através de um remate fortíssimo e colocado de fora da área, estreando-se em grande estilo a marcar pela nova equipa, e Youssef En-Nesyri, homem-golo dos sevilhanos, assinou o 3-0 final pouco depois.

O Sevilha, que entrou para esta jornada no quarto lugar da Liga espanhola, está agora no terceiro posto com menos um ponto do que o Real Madrid e mais dois do que o Barcelona, que joga neste domingo com o Betis em Camp Nou.