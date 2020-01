O Sevilha venceu Granada por 2-0, com golos de Luuk de Jong do ex-Benfica Nolito, e subiu ao pódio da liga espanhola, ainda que à espera do que o At. Madrid fizer.

Com Rui Silva e Domingos Duarte como titulares no Granada, a equipa orientada por Lopetegui marcou ambos os golos na primeira parte e segurou o triunfo no segundo tempo.

Veja os golos da partida no vídeo associado a este artigo.