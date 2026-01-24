O Granada decidiu fugir ao registo habitual e apresentou Baba Dicou de pouco convencional: com um vídeo inspirado no universo de Fortnite.

Dicou reforça o Granada por empréstimo do Tenerife, com opção de compra, sucedendo a Souleymane Faye, transferido esta semana para o Sporting.

No vídeo divulgado pelo clube, o jogador surge numa encenação que recria elementos do famoso videojogo, num registo criativo que não passou despercebido aos adeptos.

Baba Diocou inicia assim uma nova etapa da carreira… com direito a «skin» nova em Granada.

Veja aqui:

RELACIONADOS
OFICIAL: Sporting anuncia contratação de Faye
Sporting: Souleymane Faye já está inscrito na Liga