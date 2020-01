Pela primeira vez na história da Supertaça espanhola, será utilizada a tecnologia de golo.

Com um total de 14 câmaras (sete em cada baliza), esta ferramenta permite, com elevada precisão, detetar quando a bola transpõe na sua totalidade a linha de baliza.

Se a bola ultrapassar a linha de golo, o árbitro receberá de imediato essa informação no relógio – exclusivamente desenvolvido para esta tecnologia - e também no auricular.

As novidades não terminam aqui. Os monitores presentes no estádio vão informar o público de que o VAR está a ser consultado e serão também mostradas as linhas de fora de jogo em lances de golo, possíveis penáltis e penáltis.

