Mikel Oyarzabal voltou à competição no passado sábado, depois de uma lesão que o afastou dos relvados durante mais de nove meses.

O avançado jogou três minutos na vitória da Real Sociedad sobre o Osasuna e no final Imanol Alguacil, treinador do conjunto basco não escondeu a euforia por poder voltar a contar com o jogador.

Quando Oyarzabal falava ao canal do clube, surgiu o treinador que abraçou efusivamente o pupilo… que até se encolheu perante a reação do técnico.