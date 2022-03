Demitido do comando técnico do Maiorca após seis derrotas seguidas, Luis García teve uma despedida emocionada da equipa que ajudou a regressar, nesta temporada, ao principal escalão do futebol espanhol.

O treinador de 49 anos deu nesta quarta-feira uma conferência de imprensa no estádio do emblema maiorquino e não conseguiu conter as lágrimas numa sala na qual estiveram presentes, além de jornalistas, os restantes elementos da equipa técnica e parte do plantel. «Ontem foi um dia duro, difícil, complicado. Senti que perdi algo mais do que um posto de trabalho. Vou-me embora de um lugar onde fui muito feliz, onde trabalhei com muito gosto e onde fomos cumprindo objetivos que traçámos. Via-me com capacidade para dar a volta à situação», disse o treinador do atual 18.º classificado da Liga espanhola.

Fora do estádio, Luis García foi surpreendido por um grupo de adeptos que lhe prestou uma homenagem, entregou lembranças e lhe dedicou palavras de ânimo. Também ali, foi notória a emoção do técnico.