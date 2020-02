Raul de Tomás marcou no passado fim de semana o quarto golo em quatro jogos desde que trocou o Benfica pelo Espanhol, mas nem tudo são rosas para o avançado. No último golo, além de não ter evitado a derrota da equipa catalã, deixou um visível mal-estar no balneário da equipa de Montjuic.

O avançado vendido pelo Benfica começou por «roubar» a bola ao companheiro Calleri, argumentando que foi ele que «cavou» a falta. Embarba, por sinal o primeiro a pegar na bola, ainda tentou interceder a favor de Calleri, mas foi mesmo RDT que marcou o castigo máximo.

O mal-estar é bem visível nas imagens, antes e depois do penálti.

