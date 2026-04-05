VÍDEO: Valência perde em casa após reviravolta com o Celta de Vigo
André Almeida foi titular, já Thierry Correia entrou na segunda parte na derrota por 3-2
O Valência saiu derrotado de Mestalla depois de permitir a reviravolta do Celta de Vigo (3-2), num jogo da 30.ª ronda da liga espanhola, no qual André Almeida foi titular e Thierry Correia saltou do banco na segunda parte.
Logo nos primeiros minutos, André Almeida esteve perto de marcar, na sequência de um livre lateral bem executado, travado apenas por uma grande defesa de Andrei Radu.
O Valência acabaria por chegar ao golo pouco depois, com Guido Rodríguez (12m) a aproveitar uma bola na área e a inaugurar o marcador.
No entanto, na segunda parte, os galegos consumaram a reviravolta em apenas quatro minutos com os golos de Moriba (56m) e Fer López (60m). Já dentro dos dez minutos finais, Sweedberg ampliou a vantagem para 3-1 a favor do Celta.
Ainda houve tempo para Guido (90+3m) bisar já nos descontos, mas o esforço revelou-se insuficiente para evitar a derrota.
Com este resultado, o Celta continua no sexto lugar, com 44 pontos, já o Valencia segue no 13.º posto com 35 pontos conquistados.
