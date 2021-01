O Valencia foi ao Estádio Zorrila bater o Valladolid com um grande golo de Carlos Soler, em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola. A equipa do Mestalla voltou a sofrer, mas garantiu três pontos que lhe permitem respirar melhor na classificação.

Com Thierry Correia a titular no lado direito da defesa e Gonçalo Guedes de fora, por castigo, os visitantes adiantaram-se no marcador aos 76 minutos, com um remate de Carlos Soler do meio da rua. O jovem médio formado no Mestalla encheu o pé e rematou, num lance em que Masip parece mal batido.

A equipa da casa, que contou com Jota a titular, ainda ameaçou o empate, mas o Valencia voltou a festejar novo golo, aos 85 minutos, marcado por Vallejo, mas, desta vez, o VAR detetou que o jogador Che estava adiantado e não valeu.

Já em tempo de compensação, o Valladolid voltou a estar muito perto do empate, com um remate de Guardiola que foi devolvido pelo ferro.

Uma vitória preciosa que permite ao Valencia somar três preciosos pontos e, desta forma, afastar-se dos lugares de despromoção.

Também este domingo, o Levante bateu o Eibar de Rafa Soares, Paulo Oliveira e Kevin Rodrigues por 2-1. Os visitantes estiveram a ganhar, com um golo de Takashi Inui (51m), mas a equipa a casa virou o resultado com golos de Gonzalo Melero (65m) e Jose Luis Morales 76m).

Destaque ainda para o triunfo do Cadiz sobre o Alavés (3-1), com a equipa da casa a desfazer o empate depois do adversário ficar reduzido a dez por expulsão de Alberto Rodríguez. Alex Fernandez (18m), Anthony Lozano (56m) e Alvaro Negredo (68m) marcaram pelo Cadiz, enquanto Joselu (23m), na conversão de uma grande penalidade, marcou pelo Alavés.