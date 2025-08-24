VÍDEO: Villarreal atropela Girona na estreia de Renato Veiga
O Villarreal recebeu e goleou o Girona por 5-0 numa partida da segunda jornada do Campeonato espanhol.
O «submarino amarelo» entrou com tudo e ao intervalo já estava a ganhar por quatro golos de diferença depois dos golos de Pepe (7m), um bis de Buchanan (16m e 28m) e Marin (25m).
Já com Renato Veiga em campo, o Villarreal chegou à manita com o hat-trick de Buchanan (64m) e garantiu a segunda vitória em duas partidas.
Quem também alcançou os dois triunfos foi o Real Madrid que foi a casa do Oviedo vencer por 3-0.
Xabi Alonso fez algumas mexidas no onze, com Rodrygo a entrar para o lugar de Vinícius Jr. e o jovem Mastantuono também foi titular.
Mbappé (37m) abriu o marcador ainda antes do intervalo. O avançado francês voltou a marcar aos 83 minutos e Vinícius Jr. fechou o resultado nos descontos aos 90m+3.
A Real Sociedad empatou com o Espanhol de Barcelona 2-2 no País Basco.
Gonçalo Guedes começou a partida no banco e viu a sua equipa começar a perder por 2-0 ao intervalo. Milla (10m) e Puado (45m+1) fizeram os golos dos catalães.
Na segunda parte, o jogador português entrou para os últimos dez minutos, quandos os bascos já tinham reagido. Barrenetxea (61m) e Oskarsson (69m), fizeram os golos do empate no encontro.
Outros resultados da Liga espanhola:
Osasuna-Valencia, 1-0