Espanha
Há 1h e 5min
VÍDEO: Villarreal de Renato Veiga vence Real Sociedad de Gonçalo Guedes
Os dois portugueses foram titulares no triunfo do «submarino amarelo» por 3-1
GP
Os dois portugueses foram titulares no triunfo do «submarino amarelo» por 3-1
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O Villarreal recebeu e venceu a Real Sociedad por 3-1, em encontro a contar para 29 jornada da liga espanhola.
O jogo contou com dois portugueses titulares, Renato Veiga do lado da formação da casa e Gonçalo Guedes na equipa visitante.
O «Submarino Amarelo» quase resolveu a partida em menos de 25 minutos. Moreno (7m), Mikautadze (15m) e Nicolas Pépé (23m) construíram uma vantagem confortável logo na primeira parte.
Na segunda parte, a Real Sociedad reduziu por intermédio de Sucic (47m), mas o tento do croata foi já insuficiente para evitar a derrota.
Com este resultado, o Villarreal sobe à condição ao terceiro lugar da classificação com 58 pontos, mais 20 que o adversário basco, que se encontra no sétimo lugar.
Veja aqui o resumo do encontro:
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