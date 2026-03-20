O Villarreal recebeu e venceu a Real Sociedad por 3-1, em encontro a contar para 29 jornada da liga espanhola.

O jogo contou com dois portugueses titulares, Renato Veiga do lado da formação da casa e Gonçalo Guedes na equipa visitante.

O «Submarino Amarelo» quase resolveu a partida em menos de 25 minutos. Moreno (7m), Mikautadze (15m) e Nicolas Pépé (23m) construíram uma vantagem confortável logo na primeira parte.

Na segunda parte, a Real Sociedad reduziu por intermédio de Sucic (47m), mas o tento do croata foi já insuficiente para evitar a derrota.

Com este resultado, o Villarreal sobe à condição ao terceiro lugar da classificação com 58 pontos, mais 20 que o adversário basco, que se encontra no sétimo lugar.

Veja aqui o resumo do encontro: