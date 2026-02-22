VÍDEO: Villarreal vence dérbi e mantém terceiro lugar
Renato Veiga foi titular no «submarino amarelo», André Almeida e Thierry Correia lançados na segunda parte pelo Valencia
O Villarreal venceu este domingo o dérbi frente ao Valencia por 2-1, em partida a contar para a 25.ª jornada da liga espanhola.
Renato Veiga foi titular na equipa orientada por Marcelino, enquanto André Almeida e Thierry Correia entraram na segunda parte pelos che, que seguem com dois pontos acima da zona de descida.
O encontro começou com susto, após um choque entre Javi Guerra e Pépé, e viu o Valencia adiantar-se de penálti, convertido por Ramazani (27m), após intervenção do VAR.
A resposta foi rápida da equipa da casa foi rápida. Comesaña (31m) empatou na sequência de um erro defensivo e, já nos descontos da primeira parte, novo recurso ao VAR ditou grande penalidade por mão de Ramazani, transformada por Pape Gueye (45m+6) no 2-1.
Com este resultado, o Villarreal consolidou o terceiro lugar da classificação, mantendo três pontos de vantagem sobre o At. Madrid. Já o Valencia segue com dois pontos acima da zona de descida, no 16.º lugar.