O Real Madrid recebeu e venceu o Valladolid por 1-0 e somou a segunda vitória em três jogos na edição 2020/21 da Liga espanhola.

Num jogo difícil e no qual precisaram de Courtois inspirado, os merengues derrotaram a equipa de Ronaldo fenómeno graças a um golo com sorte à mistura de Vinicius Junior aos 65 minutos.

O avançado brasileiro ganhou uma bola à entrada da área, entregou-a a um colega e depois recebeu-a adiantado em relação à defesa, mas dos pés de um homem da equipa visitante.

Também já nesta quarta-feira à noite, o Eibar, com Kevin Rodrigues no onze, perdeu em casa com o Elche por 1-0. Lucas Boye marcou para os visitantes aos 37 minutos, num jogo no qual a equipa da casa desperdiçou um penálti por Edu Expósito, que falhou a baliza quando tentava marcar à Panenka.