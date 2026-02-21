Espanha
VÍDEO: Vinícius Jr. assobiado em Pamplona antes do jogo do Real Madrid
Avançado dos «merengues» está no centro de uma polémica com Prestianni, jogador do Benfica
Os últimos dias não têm sido fáceis para Vinícius Júnior. Depois da polémica no jogo frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões, o Real Madrid voltou a entrar em campo este sábado frente ao Osasuna, para o campeonato espanhol.
À chegada ao estádio El Sardar, o avançado dos merengues foi um dos mais assobiados pelos adeptos na cidade de Pamplona.
Veja aqui:
