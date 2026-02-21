Os últimos dias não têm sido fáceis para Vinícius Júnior. Depois da polémica no jogo frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões, o Real Madrid voltou a entrar em campo este sábado frente ao Osasuna, para o campeonato espanhol.

À chegada ao estádio El Sardar, o avançado dos merengues foi um dos mais assobiados pelos adeptos na cidade de Pamplona.

Veja aqui:

