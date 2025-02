O avançado do Betis, Vítor Roque, não começou bem o dia desta quarta-feira.

O brasileiro chegou à cidade desportiva do clube sevilhano sem passaporte, algo necessário pois é jogador extra-comunitário da União Europeia, e não viajou no autocarro da equipa rumo ao aeroporto de San Pablo, onde o Betis ia apanhar um voo para a Bélgica, o local da partida com o Gent a contar para o play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa.

Roque teve de voltar para casa num carro de um funcionário e, já com o passaporte na sua posse, foi visto a chegar ao aeroporto alguns minutos depois da restante comitiva.

No final de contas, tudo correu bem para o jogador de 19 anos que conseguiu estar a tempo do voo charter para Oostende.

Esta temporada, Vítor Roque foi opção em 30 jogos pelo Betis tendo marcado sete golos.

Veja aqui o momento: