VÍDEO: Vlachodimos em destaque na vitória do Sevilha, Fábio Cardoso estreou-se
Guarda-redes ex-Benfica foi preponderante no triunfo por 1-0 sobre o Rayo Vallecano
O Sevilha venceu este domingo o Rayo Vallecano por 1-0 numa partida a contar para a sétima ronda da Liga espanhola.
Fábio Cardoso estreou-se a titular na equipa andaluz e o Sevilha bem pode agradecer ao guarda-redes Vlachodimos (ex-Benfica) a vitória neste jogo.
O guardião internacional grego fez inúmeras defesas que foram mantendo o nulo até que Adams (87m) marcou para os sevilhanos.
Contra-ataque venenoso do Sevilha conduzido por Carmona, o lateral cruza para o ponta de lança nigeriano.
Até ao final, o Rayo bem tentou, mas não conseguiu evitar a derrota, com Camello ainda a ser expulso com vermelho direto por palavras ao árbitro.
Com este resultado, o Sevilha encontra-se no décimo lugar, já o Rayo Vallecano segue na 16.ª posição.
Veja aqui o resumo do encontro:
