O Sevilha venceu este domingo o Rayo Vallecano por 1-0 numa partida a contar para a sétima ronda da Liga espanhola.

Fábio Cardoso estreou-se a titular na equipa andaluz e o Sevilha bem pode agradecer ao guarda-redes Vlachodimos (ex-Benfica) a vitória neste jogo.

O guardião internacional grego fez inúmeras defesas que foram mantendo o nulo até que Adams (87m) marcou para os sevilhanos.

Contra-ataque venenoso do Sevilha conduzido por Carmona, o lateral cruza para o ponta de lança nigeriano.

Até ao final, o Rayo bem tentou, mas não conseguiu evitar a derrota, com Camello ainda a ser expulso com vermelho direto por palavras ao árbitro.

Com este resultado, o Sevilha encontra-se no décimo lugar, já o Rayo Vallecano segue na 16.ª posição.

Veja aqui o resumo do encontro:

