Goleador William Carvalho.

O Betis regressou este domingo aos triunfos na Liga Espanhola, ao vencer na receção ao Almería, por 3-1. A figura do jogo? O internacional português.

No Benito Villamarín, o médio formado no Sporting abriu o marcador aos 23 minutos, ao surgir solto ao segundo poste.

No início da segunda parte, o clube visitante – que contou com Dyego Sousa como suplente utilizado e Gustavo Guedes e Samuel Costa no banco – chegou ao empate, com um golo de El Bilal Touré.

O veterano Joaquín assistiu aos 66 minutos Borja Iglesias para o 2-1 e William bisou pouco depois, aos 71m, num lance em que surgiu na cara do guarda-redes adversário.

O Betis, que teve também Rui Silva na baliza, ocupa o quarto lugar da La Liga, decorridas nove jornadas. O Almería é antepenúltimo.