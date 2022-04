William Carvalho marcou um grande golo na goleada que o Betis aplicou ao Osasuna (4-1), este domingo, num jogo também marcado pela exibição de Juanmi que está diretamente ligado aos quatro golos da equipa de Sevilha.

Uma tarde de festa no Benito Villamarín, com a equipa da casa a chegar ao intervalo a vencer por 2-0, com um «bis» de Juamni, o segundo já em tempo de compensação, com um forte remate com o pé esquerdo. Os visitantes ainda reduziram a diferença, na segunda parte, por Budimir (65m), mas depois surgiu o tal golo de William Carvalho a sossegar os adeptos da equipa da casa.

Um grande golo que começa com um passe em profundidade de Claudio Bravo e depois com Juanmi a servir o internacional português que fez magia em dois tempos. Primeiro, com um toque subtil, tirou Aridane Hernandez da frente, depois encarou Sergio Herrera, ultrapassou o guarda-redes em drible e atirou a contar para a baliza deserta.

A fechar as contas, aos 88 minutos, Juamni voltou a ser protagonista, com a segunda assistência da tarde, desta feira, para Moreno fixar o resultado final em 4-1.

Com este triunfo, o Betis, no quinto lugar da classificação da liga espanhola, fica a apenas um ponto do Barcelona, na luta pela última vaga para a Liga dos Campeões, embora a equipa de Xavi conte ainda com dois jogos em atraso por realizar.

O golo de William Carvalho: