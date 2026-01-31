VÍDEO: Yamal marca e assiste no triunfo tranquilo do Barcelona em Elche
André Silva e Martim Neto foram utilizados na derrota por 3-1 da equipa valenciana
Três golos e outras tantas bolas nos ferros foram os pontos de maior destaque em mais um passeio do Barcelona na Liga espanhola, que ganhou na casa do Elche (3-1) para a 22.ª jornada da prova. E assim coloca (mais) pressão no Real Madrid, que no domingo joga o dérbi madrileno com o Rayo Vallecano.
A primeira parte no Estádio Manuel Martínez Valero foi de loucos, com Lamine Yamal a inaugurar o marcador aos 6 minutos, Álvaro Rodríguez a igualar aos 29m e Ferran Torres a recolocar o Barça na frente perto do intervalo, num lance em Frenkie De Jong mostrou toda a sua classe.
Pelo meio, os catalães acertaram por três vezes nos ferros da baliza do Elche, uma atirada por Dani Olmo e duas por Ferran Torres, numa primeira parte que terminou com um resultado simpático para os locais. Mesmo estando já em desvantagem…
A história do segundo tempo não foi muito diferente, no que toca ao ascendente forasteiro, tendo o resultado sido fechado por Marcus Rashford (72m), assistido por Yamal.
André Silva foi titular no ataque e Martim Neto entrou à hora de jogo no Elche, enquanto João Cancelo não saiu do banco nos catalães.
O Barcelona, que terminou o jogo deste sábado com 30 (!) remates, oito deles enquadrados com a baliza do Elche, reforça a liderança da LaLiga, passando a somar 55 pontos. O Real Madrid é segundo, com 51, mas menos um jogo realizado.
Já a equipa valenciana, que não ganha há cinco jornadas no campeonato, continua com 24 pontos e pode cair, ainda este fim de semana, para os lugares perigosos da tabela.