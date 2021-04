O Atlético Madrid sentiu algumas dificuldades na receção ao Eibar, com João Félix na bancada, mas depois de marcar o primeiro golo, já perto do intervalo, marcou mais quatro e acabou por golear a equipa basca, com Angel Correa e Llorente a bisarem, voltando a ganhar distância sobre Real Madrid, Barcelona e Sevilha no topo da classificação.

Um jogo que começou por ser difícil para a equipa de Diego Simeone, com pouco poder de fogo, com João Félix e Luis Suárez lesionados, diante de um adversário bem organizado que colocou muitos problemas nos primeiros quarenta minutos de jogo. No entanto, depois de chegar à vantagem, a equipa de Diego Simeone dilatou o resultado em poucos minutos e acabou o jogo a gerir uma vantagem confortável.

Tudo muito difícil até ao minuto 41, altura em que Angel Correa abriu o marcador, na sequência de um canto de Herrera. Bola ao centro e novo golo de Angel Correa, desta feita, na conclusão de uma transição rápida, com argentino a controlar a bola com o pé esquerdo, a rodopiar e a atirar com o pé direito. Mesmo em cima do intervalo, os colchorenos marcaram dois golos e foram mais felizes para os balneários.

No regresso, a equipa de Diego Simeone matou o jogo com mais dois golos de rajada. O terceiro resulta de um grande passe de Saul Ninguez a abrir uma verdadeira autoestrada para Carrasco que ultrapassou Marko Dmitrovic e atirou para as redes vazias. Mais cinco minutos, mais uma bola longa, Correa destaca-se e passa atrasado para Llorente fazer o 4-0. A segund aparte tinha acabado de começar e o resultado ganhava o estatuto de goleada.

Mas ainda havia mais. Perante o desnorte do Eibar, que perdeu a boa consistência que tinha exibido até ao primeiro golo, o Atlético Madrid acabou por chegar à mão cheia de golos, aos 68 minutos, com mais um golo de Marcos Llorente, desta vez a passe de Carrasco. Tudo muito fácil. A vencer por 5-0, a equipa de Diego Simeone geriu a confortável vantagem até final.

Um trinfo que permite ao Atlético reforçar o primeiro lugar, agora com mais quatro pontos do que o Real Madrid [visita o Getafe ainda este domingo], mais cinco do que o Barcelona e mais seis do que o Sevilha no topo da classificação.