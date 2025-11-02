O Barcelona bateu o Elche este domingo por 3-1, em mais um jogo no Montjuic, e, desta forma, voltou a cortar a diferença para o líder Real Madrid para cinco pontos no topo da classificação da liga espanhola. Uma entrada forte da equipa de Hansi Flick proporcionou alguma tranquilidade, mas os catalães acabaram por complicar e tiveram de suar até ao final do jogo.

Os catalães entraram no jogo com uma forte intensidade e pouco depois dos dez minutos já venciam por 2-0. Lamine Yamal, lançado por Alejandro Baldé, abriu o marcador aos 9 minutos, e, numa altura em que as bancadas ainda festejavam, Ferran Torres dobrou a vantagem com o segundo golo dos catalães aos 11.

A vencer por 2-0 e a três dias de visitar Bruges, para mais um jogo da Liga dos Campeões, o Barça acabou por levantar o pé e o Elche, com Martim Neto no meio-campo e André Silva na ponta do ataque, reduziu a diferença, ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, com um golo de Rafa Mir.

Já no segundo tempo, a equipa da casa recuperou a vantagem de dois golos, aos 61 minutos, com um remate de Rashford da esquerda, na sequência de um cruzamento largo de Fermín.

O Elche nunca baixou os braços, voltou a ameaçar as redes de Szczęsny, mas o Barça, a jogar em transições, também podia ter voltado a marcar.

Confira a classificação da liga espanhola

o 1-0 de Lamine Yamal

O 2-0 de Ferran Torres

O 2-1 de Rafa Mir

O 3-1 de Rashford