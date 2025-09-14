Mesmo sem o lesionado Lamine Yamal, o Barcelona goleou o Valencia, no pequeno Estádio Johan Cruyff, com seis golos sem resposta. Um jogo que se antevia problemático, depois da pausa para as seleções e antes da estreia na Liga dos Campeões, mas que acabou por tornar-se num autêntico passeio para a equipa de Hansi Flick que contou com um Fermin López inspirado e um Lewandowski letal.

Já na temporada passada, o Barça tinha despachado o Valencia com um categórico 7-1, esta noite não foi muito diferente, aliás, a diferença foi a mesma.

Mas ao intervalo era difícil de acreditar que o resultado ia ser tão desnivelado, uma vez que os catalães chegaram acabaram a primeira parte a vencer por apenas 1-0, depois de Fermín abrir o marcador, aos 29 minutos, com um remate cruzado, depois de uma grande assistência de Ferran Torres.

Foi na segunda parte que o marcador disparou, com Raphinha, a passe de Rashford, a fazer o 2-0, antes de Fermín bisar no jogo, aos 56.

Era noite de «bis» e Raphinha também marcou marcou um segundo golo aos 66, antes de Robert Lewandowski também marcar a dobrar, com golos aos 78 e, a fechar, aos 86. Este segundo golo do polaco foi prontamente anulado pelo árbitro, alegadamente por fora de jogo, mas depois acabou por ser também validado após intervenção do VAR.

O Barça chegou, assim, ao 13.º golo, em apenas quatro jogos, e segue a dois pontos do líder Real Madrid no topo da classificação da liga espanhola. Segue-se uma visita a St. James Park, para um duelo com o Newcastle, na estreia dos catalães na atual edição da Liga dos Campeões.

Veja aqui todos os golos do Barça

1-0: Fermín (29m)

2-0: Raphinha (54m):

3-0: Fermín (56m)

4-0: Raphinha (66m)

5-0: Lewnadowski (76m)

6-0: Lewandowski (86m)

