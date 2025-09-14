VÍDEOS: Barça volta a golear o Valencia em noite de golos a dobrar
Fermín, Raphinha e Lewandowski marcaram dois golos cada um no passeio da equipa de Hansi Flick
Mesmo sem o lesionado Lamine Yamal, o Barcelona goleou o Valencia, no pequeno Estádio Johan Cruyff, com seis golos sem resposta. Um jogo que se antevia problemático, depois da pausa para as seleções e antes da estreia na Liga dos Campeões, mas que acabou por tornar-se num autêntico passeio para a equipa de Hansi Flick que contou com um Fermin López inspirado e um Lewandowski letal.
Já na temporada passada, o Barça tinha despachado o Valencia com um categórico 7-1, esta noite não foi muito diferente, aliás, a diferença foi a mesma.
Mas ao intervalo era difícil de acreditar que o resultado ia ser tão desnivelado, uma vez que os catalães chegaram acabaram a primeira parte a vencer por apenas 1-0, depois de Fermín abrir o marcador, aos 29 minutos, com um remate cruzado, depois de uma grande assistência de Ferran Torres.
Foi na segunda parte que o marcador disparou, com Raphinha, a passe de Rashford, a fazer o 2-0, antes de Fermín bisar no jogo, aos 56.
Era noite de «bis» e Raphinha também marcou marcou um segundo golo aos 66, antes de Robert Lewandowski também marcar a dobrar, com golos aos 78 e, a fechar, aos 86. Este segundo golo do polaco foi prontamente anulado pelo árbitro, alegadamente por fora de jogo, mas depois acabou por ser também validado após intervenção do VAR.
O Barça chegou, assim, ao 13.º golo, em apenas quatro jogos, e segue a dois pontos do líder Real Madrid no topo da classificação da liga espanhola. Segue-se uma visita a St. James Park, para um duelo com o Newcastle, na estreia dos catalães na atual edição da Liga dos Campeões.
Veja aqui todos os golos do Barça
1-0: Fermín (29m)
Primeiro golo de Fermín na LALIGA a colocar o Barça na frente! 🤩— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 1 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVtgdU#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/1dgQOW2vWn
2-0: Raphinha (54m):
Assistência de Rashford e golo de Raphinha 🤩— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 2 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVtgdU#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/r22jJATzBO
3-0: Fermín (56m)
Fermín a bisar 😯— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 3 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/RDHQtLvBQp
4-0: Raphinha (66m)
Raphinha não quis ficar atrás e bisa também no encontro 🤯— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 4 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/UW5S8wxc4D
5-0: Lewnadowski (76m)
À meia duzia é mais barato 😮 Bisa Lewandowski— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 6 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVtgdU#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/ggOIXpDecb
6-0: Lewandowski (86m)
À meia duzia é mais barato 😮 Bisa Lewandowski— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2025
🇪🇸 @LaLiga | @FCBarcelona 6 x 0 @valenciacf
📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 👉 https://t.co/MbvnEVtgdU#DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/ggOIXpDecb