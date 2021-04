Dois golos de Antoine Griezmann permitiram ao Barcelona vencer fora o Villarreal por 2-1 e colar-se ao Real Madrid no segundo lugar da Liga espanhola.

O «submarino amarelo» adiantou-se no marcador aos 27 minutos. Samuel Chukwueze recebeu um passe longo no corredor central e beneficiou de uma escorregadela fatal de Jordi Alba para bater Ter Stegen.

A reação do Barça foi de equipa grande. Bola ao centro e grande passe de Mingueza para a corrida de Griezmann, que ficou isolado e assinou um golo de tremenda classe.

Aos 35m, Griezmann bisou. Juan Foyth leu mal um lance e acabou por isolar o francês quando tentava atrasar a bola para o guarda-redes.

O Villarreal ficou reduzido a dez aos 65 minutos, quando Manuel Trigueros foi admoestado com o cartão vermelho direto na sequência de uma entrada arrepiante sobre Lionel Messi, que precisou de ser assistido mas continuou em campo.

Com os três pontos conquistados, o Barcelona chega aos 71 pontos na Liga espanhola, os mesmos do Real Madrid, mas menos um jogo do que o rival.