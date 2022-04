Apesar das várias ocasiões de golo desperdiçadas, entre elas dois (!) penáltis de Karim Benzema, o Real Madrid foi a Pamplona vencer o Osasuna por 3-1 e está cada vez mais perto de se sagrar campeão de Espanha.

Alaba, com alguma sorte à mistura, inaugurou o marcador para os merengues aos 12 minutos, mas no minuto seguinte Budimir fez o empate para o conjunto de Pamplona.

Em cima do intervalo, Asensio fez o 2-1 numa recarga e levou o Real para o descanso na frente do marcador.

David Alaba saiu lesionado ao intervalo e essa acabou por ser a única má notícia da noite para Carlo Ancelotti. E a única porque os dois penáltis falhados por Benzema não tiveram grandes consequências: aos 52 minutos atirou para o lado direito de Sergio Herrera e o guardião do Osasuna adivinhou o lado. Pouco depois, aos 59m, Herrera convidou-o a escolher o lado oposto, mas Benzema repetiu a receita e caiu no engodo.

Desde abril de 2006, quando Raúl Tamudo (Espanhol) falhou dois castigos máximos contra o Betis, que um jogador não esbanjava dois castigos máximos num jogo da Liga espanhola e desde 2018 que um guarda-redes (Sergio Asenjo, pelo Villarreal) não parava dois penáltis na competição. Contra o Real Madrid não se via algo assim desde 2003/04.

Apesar desse duplo percalço, o Real Madrid manteve-se focado e esteve sempre mais perto de dilatar a vantagem do que de sofrer o golo do empate, mas a tranquilidade só chegou no quinto e último minuto do tempo de compensação, quando Lucas Vázquez acompanhou um contra-ataque dos merengues até à área contrária e concluiu da melhor forma uma jogada iniciada com classe por Benzema e prosseguida pelo génio de Vinícius.

Após a 33.ª jornada, o Real Madrid tem agora 78 pontos e acaba de riscar, com esta vitória, duas equipas da luta pelo título: o Atlético Madrid, que empatou nesta terça-feira em casa com o Granada, e o Sevilha, que está a 18 pontos (os mesmos que ainda pode conquistar) mas tem desvantagem no confronto direto.

Nesta altura, só o Barcelona pode tirar o título ao Real Madrid. Matematicamente falando, claro. É que os blaugrana estão a 18 pontos do líder e ainda podem somar 21 pontos.

IMAGENS VÍDEO ELEVEN