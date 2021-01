Com dois golos de Lionel Messi e outros tantos de Griezmann, o Barcelona goleou fora o Granada por 4-0 e alcançou pela primeira vez - o que diz muito sobre a época culé - uma sequência de três vitórias seguidas para a Liga espanhola.

Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares na equipa andaluz, que viu o Barça adiantar-se no marcador aos 12 minutos por intermédio de Griezmann aos 12 minutos.

Os catalães foram para o intervalo com o jogo resolvido e, claro, por culpa de Messi. Aos 35 minutos, Griezmann arrancou com a bola ainda no meio-campo defensivo e à entrada da área do Granada serviu o argentino, que rematou colocado fora do alcance de Rui Silva. Pouco depois, Messi bisou na cobrança de um livre. A equipa da casa até colocou um homem atrás da barreira para precaver um pontapé rasteiro: ele surgiu, mas a bola encaminhou-se pelo lado direito da barreira até ao fundo das redes. Golo número 11 da conta pessoal na Liga espanhola e subida à liderança isolada dos artilheiros.

Aos 63 minutos, Griezmann bisou a passe de Dembélé e assinou o 4-0 final.

Pouco depois, e já sem Lionel Messi em campo (saiu logo após o quarto golo do Barça), Francisco Trincão foi lançado em jogo para o corredor direito culé.

O Granada pagou caro pelos deslizes defensivos e, frente a um Barcelona muito eficaz, ainda acabou o jogo em inferioridade numérica. Jesús Vallejo derrubou Braithwaite quando o avançado dinamarquês arrancava na direção da baliza de Rui Silva e foi admoestado com o cartão vermelho direto aos 78 minutos.

Com este resultado, o Barcelona chega aos 34 pontos na Liga espanhola em 18 jogos e recuperou o terceiro lugar cedido na véspera para o Villarreal.