No regresso do Barcelona às vitórias após dois jogos sem ganhar (PSG e Cádiz), houve muito Lionel Messi.

O avançado argentino marcou pelo quarto jogo consecutivo e desta vez assinou os dois primeiros golos da equipa culé no triunfo por 3-0 sobre o aflito Elche em Camp Nou.

Antes de Messi fazer o que é habitual, foi Francisco Trincão quem esteve perto de inaugurar o marcador. Ameaçou-o aos 2 e aos 21 minutos, mas o guarda-redes do Elche levou a melhor em ambas as ocasiões.

Apesar dos maiores períodos com posse de bola, o Barcelona esteve defensivamente intranquilo nos primeiros 45 minutos, mas os visitantes não conseguiram aproveitar o desacerto na linha mais recuada dos homens de Ronald Koeman.

Os golos chegaram só na segunda parte e o primeiro deles, aos 48 minutos, teve assinatura de Messi e contributo importantíssimo de Braithwaite, que nesta quarta-feira relegou Antoine Griezmann para o banco de suplentes. O argentino arrancou para cima dos adversários e tabelou com o dinamarquês, que le devolveu a bola com um genial toque de calcanhar.

Aos 69 minutos, Frenkie de Jong pediu emprestado o virtuosismo da estrela do Barça, desequilibrou em técnica e velocidade e depois assistiu o argentino para o 2-0 pouco depois da saída de Francisco Trincão: e vão 18 golos na Liga espanhola do melhor marcador da prova, que descolou de Luis Suárez (16).

O 3-0 chegou logo a seguir e teve a autoria de Jordi Alba, que apareceu no corredor central para dar o melhor seguimento a um passe perfeito de Braithwaite após grande abertura de, claro está (!), Leo Messi.

Com este resultado, referente a um jogo em atraso, o Barcelona recupera o terceiro lugar: soma agora 50 pontos, mais dois do que o Sevilha, menos dois do que o Real Madrid e menos cinco do que o líder Atlético Madrid, que tem, tal como o Sevilha, menos um jogo.