Quem diria! Há escassas semanas, a Liga espanhola parecia entregue ao Atlético Madrid. Agora, parece novamente viva, muito por culpa da recuperação incrível do Barcelona, que venceu 11 dos últimos 12 jogos que realizou na prova.

Nesta segunda-feira, na noite em que Lionel Messi se tornou, a par do lendário Xavi, no futebolista com mais jogos oficiais com a camisola principal dos blaugrana (767), nova vitória, agora diante do «laterna vermelha» Huesca por 4-1.

Uma noite com alguns sobressaltos, mas nada que pusesse verdadeiramente em risco os três pontos, muito graças àquele que é, também, o melhor marcador da história do Barça.

Mais dois golos para a conta pessoal e 13.ª temporada seguida a marcar pelo menos 20 golos na Liga espanhola.

Messi inaugurou o marcador aos 13 minutos com um golo do tamanho da classe dele: tirou um adversário do caminho com um toque subtil e depois rematou em força e colocado para o 1-0.

Aos 35 minutos, mais um momento de antologia em Camp Nou: Antoine Griezmann disparou um míssil de fora da área e candidatou-se também ele ao golo da noite.

O Huesca regressou à vida em cima do intervalo. Rafa Mir sofreu falta de Ter Stegen quando já dava o lance por perdido, mas acabou na marca dos onze metros, de onde não tremeu.

Nos minutos iniciais da etapa complementar, Óscar Mingueza estreou-se a marcar pelo Barça com a bênção do pé esquerdo de Messi.

O Huesca não baixou a guarda e rematou muitas vezes à baliza adversária. Numa delas, Rafa Mir ter-se-á candidatado ao falhanço do ano em Espanha.

O 3-2 que relançaria o jogo deu lugar a um 4-1 final que surgiu ao cair do pano. Obra e graça de Lionel Messi, com Trincão, entretanto lançado em jogo, a endossar para que o companheiro fizesse mais um grande golo.

O Barcelona está agora com 59 pontos na Liga espanhola, e tem o líder Atlético Madrid a quatro. Atrás vem o Real com 57. A Liga espanhola está relançada!