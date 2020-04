No Benfica, a obra mais inspirada de Raúl de Tomás foi desenhada em São Petersburgo. Foi no relvado do Zenit que o espanhol conseguiu o golo mais belo de águia ao peito.



Regressado a Espanha, após uma frustrante campanha no Benfica, RdT reencontrou os golos - cinco em sete jogos pelo Espanhol - e a sua veia mais artística. Essa veia transpôs os relvados e encontrou as telas de pintura.



Aproveitando a quarentena e a permanência em casa, Raúl decidiu partilhar com os seus seguidores no instagram um talento menos conhecido. Não será nenhum Picasso, não senhor, mas há ali qualquer coisa de mestre.



Veja os três vídeos seguintes para apreciar RdT de pincel na mão.



