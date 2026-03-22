O Real Madrid venceu o dérbi da capital espanhola diante do At. Madrid por 3-2, num encontro marcado por grandes golos e pela expulsão de Valverde já perto do final.

No jogo grande da jornada 29, os visitantes entraram melhor e chegaram ao golo por intermédio de Lookman (33m), depois de uma grande assistência de calcanhar de Giuliano Simeone.

Na segunda parte bastaram três minutos para os merengues darem a volta. Vinícius Jr. (52m) converteu uma grande penalidade e logo a seguir Valverde soltou a festa no Bernabéu.

O que se seguiu foi uma sequência de grandes golos. Os colchoneros voltaram a empatar o encontro com um remate fortíssimo de Molina (66m). A bola entrou de forma perfeita no ângulo superior esquerdo da baliza de Courtois.

Logo a seguir foi a vez de Vinícius Jr. bisar no encontro após uma grande jogada individual, a terminar com o remate em arco.

Antes do final, o Real Madrid viu-se a jogar com menos uma unidade. Valverde cometeu uma falta grosseira e recebeu o cartão vermelho direto aos 77 minutos.

Mesmo assim, os merengues acabaram por conseguir os três pontos e volta a aproximar-se do líder Barcelona, ainda que com menos um jogo que os catalães. O At. Madrid, por sua vez, encontra-se no quarto lugar e falha o «assalto» ao pódio.