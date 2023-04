O Real Madrid venceu em casa o Celta de Vigo por 2-0 na véspera do Barcelona-Atlético Madrid.

O conjunto orientado por Carlos Carvalhal apresentou-se organizado na capital, mas viu Marco Asensio quebrar-lhes a resistência já bem perto do intervalo.

Praticamente a abrir a segunda parte, o ex-FC Porto Éder Militão fez o 2-0 num cabeceamento autoritário na sequência de um canto cobrado por Asensio.

Gonçalo Paciência começou o jogo no banco do Celta e entrou aos 63m para o lugar de Haris Seferovic, jogador cedido pelo Benfica. O jogador formado no FC Porto ainda ameaçou o golo aos 78 minutos, pouco antes de ter ficado com o nariz maltratado após um lance com Tchouaméni.

Com este resultado, o Real Madrid chega aos 65 pontos na Liga espanhola (jornada 30), menos oito do que o Barcelona e mais cinco do que o Atlético Madrid, sabendo que terminará a jornada ganhando pontos pelo menos a um dos rivais.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN