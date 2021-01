Com João Félix em campo nos segundos 45 minutos, o Atlético Madrid venceu fora o Eibar por 2-1 graças um golo de Luis Suárez na conversão de um penálti em cima do minuto 90.

A equipa basca, que contou com Paulo Oliveira no onze, chegou à vantagem aos 12 minutos através de um marcador improvável: o Marko Dmitrovic, que converteu uma grande penalidade a castigar falta de Carrasco sobre Muto.

Sempre com muitas dificuldades para chegar à baliza contrária com perigo, os colchoneros conseguiram o empate quando não se esperava. Sergio Álvarez aliviou uma bola contra Llorente, Luis Suárez ficou com a bola e rematou cruzado para o empate já na reta final da primeira parte.

Félix foi lançado em jogo logo no regresso dos balneários e esteve perto de assinar a remontada aos 85 minutos, mas viu as intenções negadas por Dmitrovic, que respondeu com uma grande defesa.

Aos 89 minutos, o Atlético chegaria à vitória. Suárez ficou no ataque e aproveitou um pontapé para a frente de um homem da equipa de Simeone desde a zona defensiva. Disparou em direção da área basca e acabou derrubado por Arbilla. O ex-jogador do Barcelona assumiu a cobrança e marcou à Panenka, fazendo a bola entrar lentamente na baliza à guarda de Dmitrovic, já caído para o lado direito.

Com este resultado, o Atlético Madrid chega aos 44 pontos: tem mais sete do que o vice-líder Real Madrid, mas também menos um jogo do que o maior rival.