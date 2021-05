O Atlético Madrid venceu em casa a Real Sociedad e está cada vez mais perto de voltar a sagrar-se campeão de Espanha sete anos depois da última conquista.

O triunfo por 2-0 foi construído nos primeiros 45 minutos, durante os quais a equipa de Diego Simeone construiu uma vantagem que viria a ser decisiva na fase de maiores apertos. Carrasco inaugurou o marcador aos 16 minutos após bom passe de Llorente e Ángel Correa ampliou a contagem ainda antes da meia-hora na sequência de um excelente trabalho de Luis Suárez.

Já depois disso, o Atlético Madrid passou por sobressaltos. Quando não foi Oblak a salvar os colchoneros, foram os postes, o que aconteceu duas vezes, uma em cada parte.

Novamente suplente, João Félix foi a jogo já dentro dos derradeiros 20 minutos e foi nesse período que o conjunto basco reduziu para a diferença mínima por Zubeldía.

O líder da Liga espanhola entregou a bola nos minutos finais e precisou de sofrer (e de que maneira) para segurar a vantagem, mas acabou de braços erguidos e está agora com 80 pontos, mais 4 do que o Barcelona e cinco do que o vizinho Real Madrid, que tem um jogo a menos.