O cancelamento do jogo em Miami entre Villarreal e Barcelona, agendado para 20 de dezembro, referente à 17.ª jornada da Liga espanhola, deixou os responsáveis do clube valenciano «bastante desagradados». Em comunicado, o Submarino Amarelo acusa mesmo a LaLiga de «má gestão» em todo o processo.

O desagrado dos responsáveis do Villarreal pela decisão conhecida na noite de terça-feira ficou expressa na forma como o diretor executivo do clube, Fernando Roig Negueroles, reagiu à notícia em plena tribuna de imprensa do estádio La Cerámica, pouco antes do início do encontro com o Manchester City para a Liga dos Campeões.

Horas depois, o clube da comunidade valenciana emitiu um comunicado em que enumera, cronologicamente, os factos. Lembra o Villarreal que «o projeto de realizar um jogo da LaLiga fora de Espanha foi uma iniciativa que partiu da própria Liga para a expansão global da competição».

Acrescenta que propôs que nenhum dos dois clubes (Villarreal e Barcelona) retirassem «proveitos económicos diretos» do encontro em Miami, bem como que os lucros gerados revertessem para os adeptos do seu clube, repto que terá sido aceite pela Liga espanhola.

O atraso nas diligências da LaLiga junto da Real Federação Espanhola de Futebol, da UEFA, da FIFA e da Associação de Futebolistas Espanhóis fez o Villarreal manifestar a sua «máxima preocupação em reiteradas ocasiões», até porque continuavam por definir «aspetos tão básicos e fundamentais como o horário do jogo e a contratação da agência de viagens para uma deslocação desta envergadura».

O clube adianta ainda que estava programada para esta quinta-feira uma reunião para se discutir o tema, mas o projeto acabou abandonado na noite da última terça-feira.

«Minutos antes do início da partida da Liga dos Campeões entre o Villarreal e o Manchester City, no Estádio de la Cerámica, o clube foi notificado por telefone, pela LaLiga, de que a partida tinha sido cancelada por decisão da empresa patrocinadora (do projeto). No entanto, a informação era confidencial e seria definido o melhor momento para comunicá-la em conjunto. Porém, minutos depois, e para surpresa do clube, a LaLiga decidiu emitir um comunicado unilateral anunciando o cancelamento (da partida em Miami) durante um jogo de tamanha importância para o clube, demonstrando uma total falta de respeito pelo clube», lamentam os responsáveis do Villarreal.

