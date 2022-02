O Real Madrid tropeçou neste sábado na visita ao Villarreal, não foi capaz de sair do nulo e com isso vai acabar a jornada com o Sevilha – que venceu na véspera – a quatro pontos da liderança.

Num jogo sem grandes oportunidades de golo, o 0-0 penaliza mais a equipa de Ancelotti, que passa a somar 54 pontos.

Já o Villarreal mantém a pressão na luta pelos lugares europeus, tendo ascendido provisoriamente ao quinto lugar, com 36 pontos.

No outro jogo disputado ao início da tarde, Cádiz e Celta de Vigo também empataram 0-0, com a equipa galega a desperdiçar a oportunidade de vencer ao falhar um penálti por Santi Mina, aos 84m.