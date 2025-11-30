O Villarreal de Renato Veiga foi ao Anoeta bater Real Sociedad de Gonçalo Guedes, por 3-2, em jogo da 14.ª jornada da liga espanhola. Um jogo com um final de loucos que permite à equipa do submarino amarelo colocar-se entre o Barcelona e o Real Madrid no topo da classificação.

Os visitantes estiveram a vencer por 2-0, a equipa da casa conseguiu chegar ao empate já perto do final, mas o Villarreal foi o último a rir com um golo em tempo de compensação.

Numa partida em que Renato Veiga não saiu do banco, a grande figura do jogo acabou por ser Ayoze Pérez que, à passagem da meia-hora, aproveitou um passe de morte de Pedraza para abrir o marcador e, já na segunda parte, aos 57 minutos, fez ele próprio a assistência para Moleiro dobrar a vantagem dos visitantes.

Uma vantagem de dois golos que se fica a dever à boa eficácia do Villarreal, uma vez que a Real Sociedad ofereceu boa réplica, teve mais posse de bola e várias oportunidades para marcar, como, aliás, veio a acontecer.

Carlos Soler, a passe de Kubo, reduziu a diferença, aos 60 minutos, e Gonçalo Guedes, titular na equipa da casa, teve duas boas oportunidades para empatar o jogo, antes de ser substituído, aos 77 minutos, por Gorka Carrera.

O empate acabou por chegar, aos 86 minutos, num lance de bola parada, num livre muito bem marcado por Ander Barrentxea.

Parecia que estava feito, mas o jogo prosseguiu intenso no período de compensação e, no último lance do jogo, já aos 90+5, na sequência de um pontapé de canto, Aramburu afasta a bola da sua área e Alberto Moleiro, com um espetacular pontapé, marcou o golo da vitória do Villarreal.

Um triunfo que permite ao Villarreal seguir na carruagem da frente da classificação espanhola, agora no segundo lugar, com os mesmos pontos do Real Madrid e apenas menos dois pontos do que o líder Barcelona.

