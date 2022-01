O Villarreal recebei e bateu o Maiorca por 3-0, em jogo da 22.ª jornada da liga espanhola. Um resultado que permite ao submarino amarelo de Unai Emery ultrapassar o Barcelona e chegar ao sexto lugar, embora com mais dois jogos dos que a equipa catalã. O azarado Franco Russo, com um autogolo, dois amarelos e um penálti, acabou ser o protagonista da partida no La Ceramica.

A equipa de casa adiantou-se no marcador, aos 11 minutos, na sequência de uma investida de Pedraza pela esquerda, com cruzamento tenso para a área, onde Franco Russo, ao tentar antecipar-se a Manu Trigueros, acabou por desviar para a própria baliza.

O primeiro golo acabou por ser um ensaio para o segundo, aos 34 minutos, com Pedraza a voltar a descer pelo flanco, num rápido contra-ataque, para servir Trigueros para novo golo do Villarreal.

Uma vantagem que o submarino amarelo geriu no segundo tempo antes de confirmar o triunfo com mais um golo «oferecido» pelo infeliz Russo. O central, que já tinha marcado um autogolo, viu dois amarelos em três minutos, foi expulso e proporcionou ainda a grande penalidade que permitiu a Parejo ficar o resultado final em 3-0.

Uma vitória que permite ao Villarreal seguir no comboio da Europa, enquanto o Maiorca continua aflito, apenas com dois pontos sobre a linha de despromoção.

Também este sábado, em mais um jogo de aflitos, o Cadiz foi ao campo do Levante de Ruben Vezo vencer por 2-0. Negredo abriu o marcador, aos 34 minutos, enquanto Salvi Sanchez fixou o resultado final aos 73. Foi apenas a terceira vitória da equipa andaluza que continua em zona de despromoção, mas, com 18 pontos, a respirar melhor do que o Levante que, com apenas com 11, continua a segurar a lanterna vermelha.