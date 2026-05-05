O Real Madrid venceu o Espanhol por 2-0 e adiou a festa do título do Barcelona, num jogo em que Vinicius foi a principal figura, não só pelos dois golos que marcou, mas pelas constantes provocações aos adversários. O canal de televisão Movistar Plus + colocou uma câmara a seguir o internacional brasileiro e descortinou as conversas do avançado, com especial destaque para os diálogos que manteve com o marroquino Omar El Hilali que o estava a marcar nesse jogo.

«Daqui a bocado vais pedir-me a camisola e não ta vou dar. Deixa de ser parvo. Queres lutar? Se queres jogar, vamos jogar. Vais para a segunda divisão», atirou o goleador brasileiro de rajada num confronto que se manteve ao longo de quase todo o jogo.

Vinicius voltou a provocar El Hilali na marcação de um pontapé de canto. «Espera, a bola está parada e já me estás a agarrar?», pergunta. O marroquino encolheu os ombros: «O que que queres que faça?». Vinicius não o deixou sem resposta: «Mas porque é que tens de empurrar. Estás sempre a empurrar. Eu estou tranquilo, irmão. Não é que sejas parvo, estás a ser parvo para aparecer na televisão», atirou.

A verdade é que El Hilali chegou a ser expulso, ainda na primeira parte, após uma alegada falta sobre Vinicius, mas o árbitro, para descontentamento do brasileiro, acabou por reverter a decisão, depois de alertado pelo VAR.

Ainda assim, o avançado do Real Madrid foi ao banco do Espanhol aconselhar o treinador Manolo González a tirar Al Hilali do campo: «Se não quiseres ser demitido…», avisou.

Veja aqui algumas das provocações de Vinicius: