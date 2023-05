Os insultos racistas dirigidos a Vinicius Junior, no Mestalla, estão a marcar a atualidade desportiva em Espanha e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, veio agora a público pedir «uma mudança radical na estrutura arbitral do futebol».

«O que sucedeu é realmente muito grave, e, todos sabemos, que não foi a primeira vez. Quero deixar claro que o Real Madrid não vai tolerar mais incidentes e insultos racistas contra nenhum dos nossos jogadores», destacou o dirigente à margem de uma cerimónia de celebração da conquista da Euroliga de basquetebol.

O presidente dos merengues considera essencial «mudar a estrutura arbitral do futebol» em Espanha, de forma a que «a vítima nunca possa ser responsabilizada pelo delito, como está a acontecer agora», referiu em alusão ao facto do avançado ter sido expulso no domingo, no referido jogo com o Valencia.

No decorrer do jogo com o Valência, o jovem avançado brasileiro foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas por parte de um grupo de adeptos, que motivaram reações de vários quadrantes, nomeadamente do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do líder da FIFA, Gianni Infantino.

Este não foi um caso isolado. Nos últimos meses, Vinícius tem sido alvo de vários insultos racistas e, no final de janeiro, foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e CONMEBOL) a solicitar medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.