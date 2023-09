Eram seis vitórias em seis jogos, mas a invencibilidade do Real Madrid esbarrou esta noite no Wanda Metropolitano: no dérbi da capital espanhol, levou a melhor o Atlético, com um triunfo por 3-1.

Muito desfalcado – jogadores como Courtois, Militão ou Vini Jr. estão lesionados –, o Real teve um início difícil e já perdia 2-0 aos 18 minutos.

Álvaro Morata abriu o marcador frente à antiga equipa aos quatro minutos, após um grande cruzamento de Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente. Aos 18, Griezmann bateu Kepa de cabeça, servido por Saúl Ñiguez.

Toni Kroos reduziu com um belo golo a dez minutos do intervalo, mas logo a abrir a etapa complementar, Morata bisou e não deixou dúvidas sobre quem iria ganhar os três pontos.

Com este resultado, o Atlético sobe ao quinto lugar, com dez pontos da La Liga, mas menos um jogo do que os rivais. O Real Madrid, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, é terceiro, com menos um ponto do que o Barcelona e o Girona.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)