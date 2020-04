William Carvalho aproveitou o dia de aniversário para anunciar o «melhor presente de 2020», publicando uma ecografia do primeiro filho que ainda está para nascer e já tem nome: Bryan.

«Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho neste dia tão especial, em que comemoro os meus 28 anos», começa por destacar o antigo jogador do Sporting, de 28 anos, numa mensagem publicada mas redes sociais.

O internacional português do Betis avança depois com a novidade. «Quero partilhar convosco o melhor presente de 2020 me trouxe, em breve nascerá o meu primeiro filho, o Bryan», prossegue.

William deixou ainda uma palavra de ânimo dirigida a todos os que estão a sofrer com a pandemia da covid-19. «Este ano não iniciou da forma que todos gostaríamos, precisamos de manter o pensamento positivo e ser fortes, pois, todos juntos, conseguiremos fazer a diferença e muitas coisas boas ainda estão pela frente», destacou ainda.